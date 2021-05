Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, em Santa Cruz Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:54

Rio - Funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foram assaltados, na manhã de terça-feira (18). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vítimas foram rendidas no estacionamento da unidade.

Ainda segundo a pasta, um médico e outros funcionários tiveram seus pertences roubados quando estavam realizando a troca de plantão. Ninguém ficou ferido na ação.

A Polícia Militar foi acionada por conta do roubo e policiais do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local. Os agentes realizaram ações de varredura pela região, porém os criminosos não foram encontrados.

A coordenação da unidade e um médico foram à delegacia de polícia da área registrar a ocorrência.