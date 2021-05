Jonathas Groscove, de 26 anos Reprodução/Instagram

Rio - O assessor de Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, que morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio , usou as redes sociais nesta terça-feira para relatar as ameaças que tem sofrido desde a morte do artista. Jonathas Groscove, de 26 anos, contou que está sendo confundido com um dos amigos que estavam com o funkeiro no último domingo (16).

"Tô aqui na casa da Val, vocês têm me mandando muitas mensagens perguntando se eu estava lá, eu não estava no Rio, não era eu", disse o jovem, que estava acompanhado da mãe do artista, Valquíria Nascimento: "Não era o Jonathas, não era esse Jonathas. Um outro Jonathas que foi com o Kevin pro Rio. Esse aqui é um amigo do Kevin, é amigo da gente da família e não tem nada a ver com isso. Ele não estava lá".

O assessor está sendo confundido com o empresário Jhonatas Augusto Cruz, de 27 anos, que foi um dos amigos que estiveram com MC Kevin momentos antes do funkeiro cair da varanda do hotel onde estava hospedado . Em depoimento à polícia, ele contou que não foi convidado para o sexo grupal que aconteceu entre o funkeiro, Victor Elias Fontenelle, mais conhecido como Mc VK, e Bianca Domingues, e que ficou escondido atrás da cortina até momentos antes da queda de Kevin, na expectativa de conseguir participar da relação.

O DIA teve acesso ao termo de declaração que empresário prestou na 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele informou que estava na praia junto com Kevin, VK e outros amigos, quando eles conheceram Bianca. O empresário contou que depois que o trio voltou para o hotel, já no final da tarde, ele também saiu da praia, na esperança de participar do sexo grupal.

Ele contou que foi chamado para entregar um preservativo para o funkeiro e ficou no quarto. Entretanto, Bianca se negou a continuar o que estava fazendo caso ele ficasse no cômodo. Esse fato teria gerado irritação em Kevin, que mandou o amigo ir embora, mas ele não obedeceu e tentou se esconder, até encontrar um momento oportuno de participar do sexo.