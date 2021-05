MC Kevin é sepultado na Zona Norte de São Paulo

Rio - O corpo de MC Kevin foi sepultado no Cemitério Parque dos Pinheiros, no Tremembé, Zona Norte de São Paulo, por volta das 11h30 desta terça-feira. O enterro do artista foi acompanhado por familiares e fãs do funkeiro, que cantaram hinos de louvor e músicas do próprio MC Kevin durante a despedida.

O jogador do PSG Neymar enviou uma coroa de flores, que foi colocada aos pés da sepultura. Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin, não conseguiu ficar no local até o fim do sepultamento. Ela saiu acompanhada por familiares após passar mal antes do fim da cerimônia da despedida do filho.

Publicidade

O velório de MC Kevin aconteceu na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na comunidade Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. O velório foi aberto ao público das 4h às 8h. Famosos como Yudi Tamashiro, Jojo Todynho, MC Brinquedo, MC Livinho, entre outros, foram se despedir do cantor.

A despedida de MC Kevin contou com muita aglomeração. Uma grande multidão se formou no local para dar o último adeus ao funkeiro. O corpo de MC Kevin foi recebido na quadra com fogos de artifício. A mulher de MC Kevin, Deolane Bezerra, foi uma das primeiras a chegar ao local. A mãe do cantor, Valquiria Nascimento, não saiu do lado do corpo durante todo o velório.

Publicidade

A quadra da escola de samba foi escolhida para o velório porque MC Kevin frequentava o local desde os 12 anos de idade e tinha uma relação estreita com a agremiação. O corpo chegou ao local por volta das 3h20, mas os fãs já se aglomeravam na porta mesmo antes da chegada.

Uma multidão também se aglomerou, antes do velório, na porta da casa onde o artista nasceu, na Rua Astrapeia, na Vila Medeiros, também na Zona Norte de São Paulo, para prestar homenagens. Eles cantaram as músicas de MC Kevin e soltaram fogos de artifício.

Publicidade

Morte trágica

MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite do último domingo após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As informações iniciais, passadas pela Polícia Militar, davam conta de que MC Kevin teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina do hotel e teria batido com a cabeça na borda. Outra hipótese levantada foi a de que MC Kevin teria caído ao tentar passar da varanda de um quarto para o outro.

Publicidade

Anteriormente, o Corpo de Bombeiros informou que MC Kevin havia caído da varanda do 11º andar. A informação foi corrigida posteriormente. De acordo com a Polícia Militar, MC Kevin estava hospedado no 13º andar, mas a queda aconteceu do 5º. A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, amigos e a equipe que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimentos na madrugada desta segunda-feira na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Em depoimento na noite de segunda-feira, a modelo Bianca Rodrigues afirmou que estava fazendo sexo com MC Kevin, na varanda do hotel, no momento em que ele caiu. O artista tentou sair do local, com medo da mulher, a advogada Deolane Bezerra, pulando para o apartamento de baixo, mas se desequilibrou. "Ele acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair", disse à polícia.

Relatar erro