Comunidade segue enfrentando dias difíceis com constantes tiroteios Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 12:41

Niterói - Criminoso conhecido como 'Galo' foi preso pela Policia Rodoviária Federal no último sábado (15).

Segundo a PRF, ele é integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) e chefe do tráfico do Complexo do Santo Cristo, no Fonseca.

Equipes suspeitaram de um veículo que trafegava no sentido Niterói e que se recusou a parar. A perseguição se estendeu por 1 quilômetro. Capturado em seguida, foi constatado que automóvel era roubado e havia no interior munições de pistola, 200 gramas de maconha e R$402,00.

Conduzido à delegacia, lá constatou-se que o homem saiu de Acari, Zona Norte do Rio, para retomar o comando do tráfico na Comunidade do Santo Cristo, onde vários confrontos estão acontecendo e onde o fotógrafo Thiago Freitas de Souza foi assassinado. Ele foi morto na porta de casa, na manhã do último sábado (15), na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, após pedir que traficantes diminuíssem o barulho. A região foi palco de uma guerra entre traficantes rivais.