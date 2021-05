Homens disfarçados de funcionários da Prefeitura do Rio assaltam loja na Zona Oeste Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/05/2021 10:41 | Atualizado 31/05/2021 10:44

Rio - Homens usando uniformes de funcionários da Prefeitura do Rio assaltaram uma loja de roupas, no sábado (29), em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Os criminosos usavam roupas da RioUrbe, empresa de urbanização da prefeitura. As imagens da câmera de segurança do local, na Rua Seabra Filho, flagraram a ação.

Nas gravações, é possível ver que um suspeito, de blusa preta, chega na loja e finge ser um cliente e cumprimenta o funcionário do estabelecimento. Logo em seguida, um dos homens disfarçados com o uniforme da prefeitura rende um outro funcionário e levanta a camisa para mostrar que está armado.

Os dois suspeitos uniformizados foram flagrados recolhendo os produtos da loja e colocando em sacos pretos. Depois do assalto, os três assaltantes foram embora em um carro. O dono da loja, que preferiu não se identificar, revelou que o carro consta como clonado. "Levaram bastante coisa, só não levaram mais porque chegou um outro cliente na frente da loja com um carro preto. Eles ficaram com medo, pegaram, fecharam a bolsa e saíram correndo. Eles estavam com um carro, estavam com um Peugeot. Puxamos a placa do carro e deu como clonado", contou a vítima ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

O dono da loja também confirmou que eles estavam armados, e um deles usava até uma granada. "Eu estava com cliente na loja e eles levaram até o banheiro. Tinha gente no banheiro. Esse que ficou com a gente no banheiro estava com uma granada na mão e o outro, de amarelo, estava com uma pistola. Inclusive, ele tirou até o pino (da granada). falando que se tentasse alguma coisa todo mundo ia morrer", contou ele.



A Polícia Militar afirmou que não foi acionada para a ocorrência, mas que policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) estão atuando a partir de denúncias e dados de inteligência para localizar e prender os envolvidos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Rio informou que está à disposição das autoridades competentes para prestar os devidos esclarecimentos.

