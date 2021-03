Motoboy é agredido em condomínio de luxo na Barra da Tijuca Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 30/03/2021 08:08 | Atualizado 30/03/2021 08:38

Rio - A Polícia Civil vai investigar um caso de agressão contra um motoboy, dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (29). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra homens uniformizados imobilizando e hostilizando o trabalhador.

Motoboy é agredido por porteiros e seguranças de condomínio de Luxo na Barra da Tijuca.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/Or0co8aXIE — Jornal O Dia (@jornalodia) March 30, 2021

O motoboy, identificado inicialmente como Vinicius, gravou um segundo vídeo para comentar o ocorrido. Ele afirma que foi ao prédio, localizado na Avenida Lúcio Costa, para realizar uma entrega. Ao sair do edifício, teria confundido a saída e passado pela área social, permitida apenas para os moradores.

Vinicius diz que foi parado pelos porteiros e questionado por tentar sair pela área social. Em sua defesa, afirmou que não conhecia o prédio e se perdeu.

Ainda no vídeo, ele diz que chutou um porteiro depois de ter sido empurrado por ele. Na confusão, Vinicius diz ter sido agredido por quatro funcionários do condomínio e por um morador que se identificou como policial.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A polícia vai ouvir testemunhas e convocar os funcionários e o morador envolvido na briga para depor. O vídeo gravado por ele no momento das agressões já estão sob posse da Polícia Civil. Imagens do circuito de segurança do condomínio serão analisadas.