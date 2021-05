Soltar balão é crime ambiental, com pena prevista de um a três anos ou multa Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 23:25

ARRAIAL DO CABO – Um balão foi localizado nesta sexta-feira (28) em uma área de restinga na Ponta do Açaíra, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, agentes do Grupamento Operacional Marítimo, que faziam patrulhamento na região, fizeram o recolhimento do balão.



A Lei Federal de Crimes Ambientais estabelece que é crime fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios, sob pena de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.