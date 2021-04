Área destruída é equivalente a cinco campos de futebol, informou a Prefeitura Foto: Divulgação

Por Lucas Madureira

Publicado 22/04/2021 14:25

ARRAIAL DO CABO – Um incêndio de grandes proporções devastou uma área de preservação ambiental, equivalente a cinco campos de futebol, no Parque Natural da Restinga da Massambaba, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, após um intenso trabalho dos agentes do Grupamento Operacional Marítimo Ambiental, o incêndio foi controlado nessa quarta-feira (21).

De acordo com a Prefeitura, o parque localizado nas proximidades da Praia Grande, foi criado para proteger uma das últimas áreas remanescentes de restingas, lagoas costeiras e brejos ainda em bom estado de conservação. A área abriga inúmeras espécies de aves migratórias, é habitat de vegetais endêmicos e compõe ainda o Parque Estadual da Costa do Sol Anita Mureb.