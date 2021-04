Aline Riscado Reprodução

Aline Riscado fez uma publicação no Instagram sobre o Dia da Terra. Em diversos cliques em meio a uma floresta, a atriz refletiu sobre a relação do ser humano com a natureza.

''Não é sobre ego, é sobre ESSÊNCIA. É sobre o SER na mais pura conexão, sem influência das memórias, dos traumas.. da vida humana na Terra. Na natureza a resgatamos, matando de fome o ego que mente, ilude e distância do sutil'' escreveu ela ao legendar a postagem. ''Não é sobre ego, é sobre ESSÊNCIA. É sobre o SER na mais pura conexão, sem influência das memórias, dos traumas.. da vida humana na Terra. Na natureza a resgatamos, matando de fome o ego que mente, ilude e distância do sutil'' escreveu ela ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores elogiaram não somente a beleza da atriz, como também a profundidade das palavras. ''Legenda sensacional! Você é maravilhosa por dentro e por fora!'', afirmou uma. ''Linda! Que pureza nas palavras! Te admiro muito'', disse outra.