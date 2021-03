Dimensão das áreas atingidas pelo fogo não foi informada Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2021 23:05

ARRAIAL DO CABO – Uma ação conjunta de agentes da Guarda Ambiental de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), controlaram nesse sábado (27), focos de incêndio em áreas de restinga, na região da Rebeche, Praia Grande e Pontal do Atalaia. A dimensão das áreas destruídas pelo fogo não foi informada pela Prefeitura.

Segundo o município, a região faz parte do Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba e do Parque Estadual da Costa do Sol Anita Mureb, ambos criados com o objetivo de proteger os remanescentes de restingas, lagoas costeiras e brejos, ainda em bom estado de conservação.

O município informou ainda que, a área também serve de abrigo para inúmeras espécies de aves migratórias e hábitat de espécies vegetais endêmicas.