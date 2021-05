Acidente aconteceu entre as cidades de Arraial do Cabo e Cabo Frio Foto: Vinícius Pereira

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 17:15 | Atualizado 30/05/2021 22:17

ARRAIAL DO CABO – Duas pessoas ficaram feridas na noite deste sábado (30), em um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus, na RJ-140, no limite entre as cidades de Arraial do Cabo Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram um homem e uma mulher, que estavam no carro de passeio e foram levadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O estado de saúde deles não foi divulgado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros do ônibus saíram ilesos. Testemunhas relataram que o acidente aconteceu após o motorista do carro invadir a contramão e bater de frente com o ônibus da viação Salineira, que fazia a linha Arraial do Cabo x Cabo Frio. Com o impacto da colisão, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.



Publicidade

Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans) foram acionados para o local, para fazerem a sinalização do trânsito, que foi interditado nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência. As pistas já foram liberadas para o tráfego.



Por meio de nota, a Auto Viação Salineira lamentou o acidente e informou que que “uma equipe técnica foi deslocada até o local para prestar auxílio aos passageiros e colaborar com as autoridades”.

Publicidade

Passageiros do ônibus saíram ilesos Foto: Vinícius Pereira