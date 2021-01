Foragido foi preso durante blitz de trânsito na RJ-140 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 11:07

ARRAIAL DO CABO – Um jovem de 21 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nessa quinta-feira (14), durante uma blitz de trânsito, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça e cárcere privado, na cidade de Caiçara, no Estado da Paraíba, na região Nordeste do país.



De acordo com o BPRv, os agentes faziam uma blitz de trânsito na RJ-140, quando abordaram um veículo, e suspeitaram de um dos ocupantes do carro que estava sem nenhum tipo de identificação. Ainda segundo a corporação, após uma consulta no Site do Banco Nacional de Mandados de Prisão, descobriram que o homem estava sendo procurado.



O foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado, e ele permaneceu preso.