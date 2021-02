Caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:50

ARRAIAL DO CABO - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26), na Estrada da Usina, próxima a RJ-102, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com pessoas que passaram pelo local, o corpo possuía marcas de tiros e a vítima aparentava ter cerca de 25 anos.



A 132ª Delegacia Policial abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime e a principal linha de investigação da Polícia Civil é de que o homem tenha sido vítima de execução. Após a realização da perícia técnica, o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, no Norte Fluminense.