Nesta primeira etapa de imunização da terceira idade, idosos com mais de 95 anos e acamados têm prioridade Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 20:39

ARRAIAL DO CABO – Após adiar por cinco dias o início da imunização em idosos contra a Covid-19, a Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, começou nesta segunda-feira (22), a vacinar as pessoas com mais de 95 anos de idade e acamadas. A primeira a ser imunizada foi a dona Maria Bragança Rodrigues, de 100 anos, que é acamada.

Em seguida, a equipe da Saúde imunizou a idosa Wanda Maria Rodrigues, de 77 anos, que também é acamada e filha da dona Maria. A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os idosos e acamados que estão sendo vacinados foram cadastrados nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). O cadastramento pode ser feito no site da Prefeitura ou nas ESFs.



A previsão do município era começar a imunizar os idosos na última quarta-feira (17) , mas a Prefeitura decidiu adiar o início da vacinação da terceira idade, porque concluiu que seria inviável circular pela cidade com as vacinas devido à grande movimentação de turistas na cidade, por conta do Carnaval.

De acordo com a Prefeitura, o município ainda conta com cerca de 400 doses da vacina contra covid-19. A vacinação desta etapa prossegue até esta terça-feira (23), das 9h às 16h, em nove diferentes pontos do município. São eles:



•Escola Municipal Adolpho Beranger Junior, no Centro;

•Associação dos Moradores do Canaã;

•Associação dos Aposentados e Pensionistas, no Sítio;

•ESF Morro da Cabocla;

•ESF Morro Boa Vista;

•ESF Prainha;

•ESF Monte Alto;

•ESF Figueira;

•ESF Sabiá.