Turista é natural da Inglaterra e estava acompanhado por um amigo no momento do acidente Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por Lucas Madureira

Publicado 25/02/2021 09:30

ARRAIAL DO CABO – Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que guarda-vidas de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, entram no mar para resgatar um turista que havia sido arrastado por uma forte onda. O episódio aconteceu nessa terça-feira (23), na praia Grande, após o turista se arriscar para fazer fotos em uma área conhecida como Costão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o turista tem 40 anos, é natural da Inglaterra, e estava acompanhado por um amigo, também estrangeiro, quando acabou sendo arrastado pela onda. Testemunhas acionaram os guarda-vidas e jogaram algumas boias no mar para que o turista pudesse flutuar até a chegada da equipe de resgate.



O sargento Jean Sanson foi um dos guarda-vidas que ajudou no salvamento e conta que o turista sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo. “Ele machucou um pouco das mãos e pés, acredito que, pelo contato com a rocha, e parecia traumatizado. Não conseguia falar nada e vomitou bastante”, relatou o guarda-vidas, que é lotado no 18º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).