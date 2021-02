Delegado Ruchester Marreiros estava lotado no Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI) Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 12:49

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Ele estava lotado no Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI), e substitui a delegada ARRAIAL DO CABO – O delegado Ruchester Marreiros assumiu, oficialmente, nesta quinta-feira (25), o comando da 132ª Delegacia Policial, em, na Região dos Lagos do Rio. Ele estava lotado no Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI), e substitui a delegada Patrícia Aguiar, que vai assumir o comando da 4ª Delegacia Policial, na Praça da Republica, Centro do Rio

A cerimônia de transição aconteceu no final da manhã e contou com a presença da promotora de Justiça, Renata Chagas, do comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar, tenente Carlos José Alves de Souza, do prefeito da cidade, Marcelo Magno, além do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Bandeira de Melo.



Publicidade

Em seu discurso, o novo delegado destacou a importância de continuar o trabalho já em andamento com a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual (MPE-RJ), e de uma aproximação com a Prefeitura de Arraial do Cabo. "Contem comigo. A polícia judiciária não funciona se não trabalhar em cooperação com outros órgãos", afirmou Ruchester Marreiros.

Diversas autoridades marcaram presença na cerimônia de posse do novo delegado Foto: Divulgação