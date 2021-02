Evento está sendo organizado pela Prefeitura Foto: Marcelo Freire Noronha

Publicado 22/02/2021 12:07 | Atualizado 22/02/2021 12:18

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas as inscrições para o campeonato de surfe de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, responsável pela organização do evento, o campeonato Arraial Surf Classic será realizado no dia 27 de março, a partir das 8h, na Praia Grande.



O município informou que os atletas locais ligados à Associação de Surf de Arraial do Cabo (ASAC) terão prioridade nas inscrições, entre o dia 22 e 28 de fevereiro. Já os demais interessados deverão se inscrever a partir do dia 1º de março, através do e-mail [email protected]

Segundo a organização do evento, as baterias serão divididas em Sub 14, Sub 16, Sub 18, Open feminino, Open masculino, com premiações para os três primeiros colocados de cada categoria. Os atletas inscritos devem entregar uma lata de leite em pó no dia do evento, que será doada para Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade.