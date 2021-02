Delegacia terá novo delegado titular a partir desta quinta-feira (25) Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2021 14:31

ARRAIAL DO CABO – A 132ª Delegacia Policial (DP), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, foi homenageada nesta quarta-feira (24), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A moção de aplausos e congratulações à delegada Patrícia Aguiar e toda equipe da distrital foi publicada no Diário Oficial, e encaminhada para o cerimonial da Casa.

O pedido de reconhecimento foi feito pelo deputado estadual Danniel Librelon, que é da capital e está em seu primeiro mandato. Em sua solicitação, o deputado citou a criação do projeto As Guardiãs e do Núcleo de Homicídios e Combate ao Tráfico de Drogas da 132ª DP. O texto ressalta ainda que, em 10 meses, 127 criminosos foram presos e que 103 casos de violência doméstica foram investigados.



Segundo o deputado Danniel Librelon, a passagem da delegada por Arraial do Cabo foi marcante. "Ofereci a moção à delegada e toda equipe da 132ª DP por toda a sua carreira, mas, principalmente, pelos últimos 10 meses à frente da delegacia de Arraial do Cabo, onde teve uma brilhante atuação", disse o parlamentar.

A delegada Patrícia Aguiar deixa a delegacia de Arraial do Cabo nesta quinta-feira (25), para voltar à capital, onde vai assumir a 4ª DP . "Recebi com muita alegria a notícia dessa moção e me sinto extremamente grata por esse reconhecimento tão importante. Minha passagem por Arraial do Cabo foi realmente um marco em minha carreira, por tudo o que eu e minha equipe conseguimos realizar”, destacou a delegada.

No lugar de Patrícia Aguiar, quem assume o comando da 132ª DP é o delegado Ruchester Marreiros, após uma cerimônia prevista para às 11h.