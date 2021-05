Monique tem 34 anos e é a idealizadora do projeto Visite Região dos Lagos Foto: Rodrigo Papu

Por Lucas Madureira

Publicado 31/05/2021 17:40 | Atualizado 31/05/2021 19:08

Arraial do Cabo e Cabo Frio. ARRAIAL DO CABO – Uma influenciadora digital tem conquistado cada vez mais fãs pelo Brasil, ao mostrar as belezas naturais da Região dos Lagos do Rio. Fundadora do projeto Visite Região dos Lagos , a turismóloga Monique Bispo tem cerca de 146 mil seguidores no Instagram, onde compartilha, diariamente, sugestões de lazer e mostra a variedade da culinária das cidades de Armação dos Búzios

Monique conta que, inicialmente, a ideia era criar com outros dois amigos, uma agência de turismo receptivo, para atender aos turistas que chegam à Região dos Lagos, mas um dos amigos acabou falecendo e o projeto nunca saiu do papel. Até que, em 2019, ela decidiu criar, de forma autônoma, o projeto Visite Região dos Lagos, que acaba de completar dois anos.



Publicidade



“O que eu faço hoje no Visite, eu fazia através do meu perfil pessoal, só que mostrando os lugares ao redor do mundo para os meus amigos pessoais! O Visite foi a junção de um sonho de três amigos em apresentar a região para o mundo, com o que eu já fazia rodando o mundo!”, relata a influenciadora, que tem seguidores famosos, como o youtuber Edu Primitivo e a arquiteta Joice Berth

Moradora de Cabo Frio, Monique tem 34 anos, é natural de Miracema, na região Noroeste do estado, mas o sotaque típico da região Norte do país denuncia os anos que ela morou em Boa Vista, capital de Roraima, durante grande parte da adolescência. “Lá vivi anos maravilhosos da minha vida, porém, quando me formei no ensino médio, meus pais resolveram voltar para o Rio, para ficarmos perto dos meus avós que já estavam idosos”, relembra.



Publicidade

A influenciadora se intitula como uma “guia virtual”, e conta que é a única da região com formação na área de turismo, que interage diariamente com os seguidores. Monique declara ainda que tem o objetivo de se consolidar como referência no turismo da Região dos Lagos. “Sei que estou no caminho, já sou bastante reconhecida, mas quero me tornar aquela pessoa que, quando alguém quiser viajar para a Região, pensará, de imediato, em seguir as minhas dicas”, concluiu.

Influenciadora se intitula como "guia virtual" Foto: Rodrigo Papu