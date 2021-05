Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:41

Rio - Os 27 graus Celsius registrados na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, não atrapalharam o dia de piscina de Rafa Kalimann. Pelas redes sociais, a influenciadora, que está passando os dias na região, mostrou que os momentos de lazer seguem em dia.

fotogaleria

Publicidade

Em um registro, postado no Instagram, Rafa abusou da sensualidade em uma foto de biquíni amarelo com uma taça na mão. "Onde eu possa ficar do tamanho da paz..", escreveu na legenda a apresentadora do 'Casa Kalimann', no Globoplay.

Nos comentários, não faltaram elogios à boa forma de Rafa. "Você é perfeita, maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa da minha vida!", completou outra fã.

Publicidade

Confira a postagem de Rafa: