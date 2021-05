Com o suspeito foi apreendido um revólver, munições e drogas Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após um confronto com PMs, na tarde deste domingo (30), no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, o suspeito chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um revólver, cinco munições e 21 pinos de cocaína.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na comunidade, e quando chegaram foram recebidos a tiros por criminosos. Os policiais revidaram a ação e durante o confronto um suspeito acabou baleado. O nome dele não foi divulgado. Os outros criminosos conseguiram fugir e não foram localizados. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.