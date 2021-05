Encontro aconteceu na Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, no Rio Foto: Divulgação

27/05/2021

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Superintendência da Juventude de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, estiveram nesta quarta-feira (26), na Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, no Rio. Segundo a Prefeitura, a visita foi para tratar de políticas públicas relevantes para a cidade. Durante o encontro, foi abordada a adesão de um Centro de Referência para a Juventude (CRJ), e a estruturação do Conselho Municipal de Juventude. O município, no entanto, não informou o que ficou definido durante a reunião.