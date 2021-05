Abelhas foram capturadas e soltas em área de restinga Fotos: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 20:20

ARRAIAL DO CABO – Um enxame de abelhas se instalou em uma bicicleta que estava encostada em um poste e assustou moradores e pedestres, no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, nesta quarta-feira (26). Segundo a Prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento foi acionada para o local e conseguiu capturar o enxame. Ainda segundo a Prefeitura, as abelhas foram soltas em uma área da restinga.