Publicado 27/05/2021 20:50

ARRAIAL DO CABO – Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão da Reserva Extrativista Marinha (Resex Mar) no município, se reuniram nesta quinta-feira (27). O encontro foi para discutir a criação a criação de um Termo de Cooperação para planejar ações de combate a crimes ambientais, no município.

Segundo a Prefeitura, durante a reunião também foi definido um plano de orientação aos usuários da Resex, para a conservação ambiental da unidade e garantia da sua sustentabilidade. Participaram da reunião, o secretário municipal do Ambiente, Jorge Oliveira; o presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Maycon Victorino; o chefe da Resex, Jailton Dias, entre outros representantes da unidade.