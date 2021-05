Alimentos enviados pelo Governo federal chegaram ao município nesta sexta-feira (28) Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta sexta-feira (28), cerca de 2,5 mil cestas básicas para serem distribuídas para pescadores do município. Segundo a Prefeitura, as cestas foram enviadas pelo Governo Federal, para minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão da Reserva Extrativista Marinha (Resex Mar), e pela distribuição das cestas, será feito um levantamento dos pescadores do município, junto à colônia de pesca, para que a distribuição seja feita.



“Durante essa semana que vem, a gente vai reunir as lideranças, em conjunto com o presidente da colônia de pesca, onde a gente vai identificar esse quantitativo. Vamos fazer um planejamento, com um organograma diário para que elas [lideranças] possam passar [as cestas] para a sua comunidade”, explicou o chefe da Reserva Extrativista (Resex) Marinha, Jailton Nogueira, em uma entrevista divulgada pela assessoria de comunicação do município.