Vítima foi levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:48

ARRAIAL DO CABO – Um motociclista ficou ferido depois de bater contra um carro, na noite desse sábado (29), na Rua Rebeche, no Centro de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). O estado de saúde do motociclista não foi divulgado. De acordo com testemunhas, o motorista do carro não se feriu. As causas do acidente não foram esclarecidas.