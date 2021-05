Equipe percorreu Trilha Escondida e Prainhas do Pontal do Atalaia para orientar turistas e visitantes Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 23:50

ARRAIAL DO CABO – Uma ação para incentivar a prática da conservação ambiental foi realizada, neste domingo (30), em áreas de preservação em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, durante o trabalho, uma equipe da Secretaria Municipal do Ambiente percorreu a Trilha Escondida e as Prainhas do Pontal do Atalaia, para orientar os turistas e visitantes sobre a destinação adequada dos resíduos.

Ainda de acordo com o município, a ação faz parte de um projeto de educação ambiental, voltado para a conscientização dos visitantes. O objetivo é garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade da região.