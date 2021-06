Moção de aplausos foi recebida pelos delegados Patrícia Aguiar e Ruchester Marreiros Foto: Divulgação

Publicado 01/06/2021 16:15 | Atualizado 01/06/2021 17:51

ARRAIAL DO CABO – A 132ª Delegacia Policial (DP), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu essa segunda-feira (31), uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelos trabalhos prestados à sociedade. A moção de aplausos e congratulações foi recebida pela ex-delegada da distrital, Patrícia Aguiar, das mãos do deputado estadual Danniel Librelon, que protocolou o pedido de homenagem.

O documento cita a implementação do projeto As Guardiãs, de combate à violência doméstica e ao abuso infantil, que deu celeridade às investigações e humanizou o atendimento às vítimas, em Arraial do Cabo. Durante o período de menos de 10 meses, em que a delegada esteve no comando da 132ª DP, foram 103 casos de Maria da Penha e 12 de estupro de vulnerável, e 65 agressores indiciados.



Operação Máquina de Rapina, que investigou uma quadrilha de funcionários e ex-funcionários da Prefeitura que aplicavam golpes imobiliários, e a Operação No Fio do Bigode, que desmantelou um esquema criminoso de fraude em licitações e desvio de verbas da Saúde durante a gestão do ex-prefeito do município, Renatinho Vianna.

“É uma honra receber esta homenagem e representar toda a equipe de policiais civis da delegacia de Arraial do Cabo. Devo a eles tudo o que fizemos na cidade. Sem tanto empenho e dedicação, não seria possível realizar tantos trabalhos importantes. Eles são incríveis. Agradeço também às equipes da 6ª Companhia da Polícia Militar e ao Ministério Público pela incrível parceria”, disse Patrícia, que, atualmente, está à frente da 4ª DP, no Centro do Rio.