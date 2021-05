Principal suspeito pelo crime seria o próprio irmão da vítima, segundo testemunhas Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/05/2021 15:26

Um jovem de 23 anos, identificado como Vinícius dos Santos Estevam, foi assassinado dentro da própria casa com golpes de enxadão, nesse sábado (15), no bairro Fazenda Brasil, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima dormia no sofá, quando foi ferida e acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, o principal suspeito pelo crime seria o próprio irmão da vítima, um adolescente de 16 anos, e a motivação do crime seria uma desavença familiar. Segundo a PM, após a realização da perícia técnica, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o caso está sendo investigado pela 120ª Delegacia Policial, que tenta localizar o autor do homicídio. Até a divulgação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.