Publicado 27/05/2021 19:49

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciou nesta quinta-feira (27) um mutirão de reflorestamento no Parque da Biquinha, em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado no dia 27 de maio.

Segundo a Prefeitura, o projeto visa o enriquecimento florístico do local. Ainda segundo o governo municipal, foram plantadas 25 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica como: guanandi, oiti, pau-formiga, orelha-de-negro, pau d’alho, aroeira, grumixama, ipê-amarelo, entre outros.

De acordo com o analista ambiental da pasta, Thiago Albuquerque, o projeto é muito importante para garantir que as funções ecológicas da Unidade de Conservação sejam preservadas, além de também oferecer maior beleza paisagística aos visitantes que frequentam o lugar.