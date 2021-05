Brinquedos e mobiliários já foram instalados na praça Divulgação

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 26/05/2021 12:29

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema através do projeto “Uma Praça em cada bairro”, segue com as obras de reforma e implantação de novas praças no município.

Com o objetivo de criar novos espaços de lazer e esporte nas comunidades saquaremenses, o projeto está em andamento no bairro de Bonsucesso.