Município suspende novamente a vacinação contra covid Reprodução Internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 26/05/2021 09:59 | Atualizado 26/05/2021 10:08

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saquarema suspendeu, temporariamente, a vacinação com a primeira dose (D1) de pessoas com comorbidades, devido ao término das vacinas destinadas a este grupo. A imunização será retomada tão logo o município receba novas doses de vacina com esta finalidade.



A Vacinação com a segunda dose (D2) continua em curso no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 9:00 às 16:00h.

