Saquarema oferece curso gratuito de mecânica de motores para os moradores

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 25/05/2021 12:37 | Atualizado 25/05/2021 12:41

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema em parceria com o Senai e a Firjan está disponibilizando gratuitamente, aos moradores, o curso de Mecânica de Motores Ciclo Otto (Automotivo). O curso terá duração de 60 dias e está sendo promovido pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.

Ao todo são 32 vagas, sendo 16 para o turno da tarde (13h às 17h) e 16 para o turno da noite (18h às 22h). As aulas serão presenciais e irão acontecer em uma unidade móvel do Senai, na Praça do bem-Estar, de segunda a sexta-feira.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 28/05 no site da Prefeitura . Para participar, os interessados deverão ter mais de 16 anos e ter cursado o 6º ano do Ensino Fundamental. A lista com o nome completo e horário de inscrição de quem cumpriu todos os requisitos será divulgada no site oficial da Prefeitura de Saquarema e os candidatos selecionados, serão contatados via WhatsApp para a matrícula presencial, respeitando todo o protocolo contra a COVID-19. No ato da efetivação da matrícula, os selecionados, deverão entregar 2 (duas) fotos 3×4.

