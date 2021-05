Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 15:11

Saquarema - A Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema irá realizar no dia 31 deste mês, no Teatro Mário Lago, no Centro de Saquarema, uma reunião para apresentar seus novos procedimentos administrativos. O encontro é direcionado para arquitetos, engenheiros e corretores de imóveis do município.