Concurso cultural de práticas inovadoras na educação iBrave

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 26/05/2021 17:15

Saquarema – O Instituto CCR, gestor social do Grupo CCR, lançou o “Concurso Cultural de Práticas Inovadoras na Educação”. O concurso faz parte de uma ação do programa Caminhos para a Cidadania, iniciativa socioeducacional que atende escolas da rede pública de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Rio Bonito, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



Através de uma parceria entre a Prefeitura de Saquarema e a CCR ViaLagos, o Caminhos para a Cidadania promove a formação continuada do professor do 1º ao 5º ano por meio de cursos online, materiais digitais e estratégias pedagógicas que abordam temas como cidadania, diversidade, educação financeira, segurança no trânsito, preservação do meio ambiente e saúde mental, promovendo qualificação de educadores para melhorar a qualidade do ensino.

Publicidade



No programa, professores e alunos encontram sugestões de atividades, livros, filmes, séries, jogos, lições de autoconhecimento, entre outros recursos.



O concurso será dividido em duas categorias: Fomento ao protagonismo do aluno e Desenvolvimento de competências socioemocionais. Os professores podem inscrever até dois casos de sucesso por categoria.

Os vencedores receberão 1 troféu e 1 notebook. As escolas onde os professores vencedores atuam também serão contempladas.

Publicidade