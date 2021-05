Treinamento Militar em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 25/05/2021 20:21 | Atualizado 25/05/2021 20:32

Saquarema – Militares da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro estão em treinamento no Município de Saquarema, na Região dos Lagos.