Técnicos de Saquarema recebem treinamento sobre tuberculose | Saquarema | O Dia

Técnicos de Saquarema recebem treinamento sobre tuberculose Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 14:07

Saquarema – Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema participaram nesta quarta-feira (26), de um treinamento sobre tuberculose . O curso foi oferecido pelo Governo do Estado, e, aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Saúde, no Centro do Rio de Janeiro.



Três funcionários do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase participaram do treinamento, com objetivo de melhorar as informações dos pacientes que são repassadas à Secretaria de Estado de Saúde.

Além da capacitação, os profissionais receberam materiais de divulgação que serão distribuídos nos postos de saúde, hospital e policlínica municipal, com intuito de disseminar informações sobre a tuberculose, doença infectocontagiosa que entra no organismo por meio das vias aéreas superiores e se aloja no pulmão ou em outras partes do corpo, caracterizando a tuberculose extrapulmonar.

Os sintomas da tuberculose estão normalmente relacionados com o local que a bactéria se encontra, sendo mais comum de existirem sintomas respiratórios como tosse seca e com sangue, dor no peito ao tossir e dificuldade para respirar. É extremamente importante que a pessoa consulte o infectologista ou o clínico geral assim que surgirem os primeiros sintomas de tuberculose.