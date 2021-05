Saquarema recebe novas doses e retoma vacinação contra covid-19 Divulgação

Por O Dia/Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 13:58 | Atualizado 27/05/2021 14:09

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu na manhã de hoje (27), da Secretaria de Estado de Saúde 2.305 doses da vacina contra o coronavírus. Desta forma, pessoas de 42 e 41 anos, com comorbidades, poderão se vacinar com a primeira dose (D1) ainda no dia de hoje. Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 2305 doses nesta remessa.

Os postos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 9h às 16h. Para receber a dose, além de levar um documento de identidade, cartão SUS ou CPF e um comprovante de residência, a pessoa com comorbidade precisa apresentar documento que demonstre a inclusão no grupo prioritário, como receitas médicas, prescrições, exames, declarações e relatórios expedidos por médicos. O documento ficará retido com a equipe de vacinação.

Confira a lista de comorbidades :