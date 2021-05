Estradas rurais de Saquarema recebem obras de recuperação Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 14:42

Saquarema –A Prefeitura de Saquarema continua com o trabalho de recuperação de estradas rurais em todo o município. Por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, nesta semana, a prefeitura realizou o serviço nos bairros Rio Mole e Rio Seco que são importantes vias para o escoamento da produção agrícola do município.



A melhoria das estradas é para que os produtores rurais continuem tendo acesso às propriedades, possibilitando, também, que toda a produção agrícola do município chegue ao comércio e centrais de abastecimento.

