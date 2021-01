Carlos Rafael, de 14 anos, e Ray Rodrigues Pinheiros desapareceram no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá, no último sábado (09). Quem tiver informações entre em contato pelo número 21 97156-9337 ou 21 99750-1116, ou entre em contato com a Delegacia de Maricá. Foto: Maricatotal

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:15 | Atualizado 12/01/2021 10:16

Maricá - Duas crianças estão desaparecidas, moradoras do Bairro de São José do Imbassaí no último Sábado. Segundo informações, os meninos sumiram enquanto estavam perto de casa porém ninguém viu o que aconteceu.

Os meninos são identificados como Carlos Rafael, de 14 anos, e Ray Rodrigues Pinheiros.

Qualquer informação sobre o paradeiro das duas crianças deve ser informado através dos números: 21 97156-9337 ou 21 99750-1116, ou entre em contato com a Delegacia de Maricá.