Vermelinhas, as bicicletas populares. Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 21:53

Maricá - Através da autarquia Empresa Pública de Transportes (EPT), a Prefeitura de Maricá divulgou neste domingo, 28/02, o mapa das cinco primeiras estações de bicicletas gratuitas que vão circular pela cidade a partir da próxima sexta-feira, dia 05/03, num sistema de empréstimo a moradores e visitantes.



Ao todo, serão 20 estações com 10 bicicletas cada, totalizando 200 vermelhinhas ,facilitando o ir e vir das pessoas ao banco, lagoas da cidade, mercado e muito mais.



Nesta primeira fase, o projeto vai incluir a Praça de Itapeba, o Centro de Esportes Unificados (CEU), a Mumbuca, a Rodoviária do Povo e a Prefeitura do Centro.



Vale lembrar que nas duas fases seguintes, dias 15 e 31/03, outros locais da cidade que já possuem ciclofaixa serão contemplados.