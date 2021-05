Prefeitura do Rio firma parceria com Instituto Crescer para oferecer 60 mil vagas para cursos de capacitação

O objetivo do programa, segundo o gerente de Seleção e Administração de Pessoal da Firjan, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar formação escolar. Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 14:30

Para promover a profissionalização e capacitação para a população, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), em parceria com o Instituto Crescer, vai oferecer 60 mil vagas para diversos cursos online. A prefeitura do Rio assinou na terça-feira, dia 11, em cerimônia na sede da SMTE, a parceria com a empresa.

O objetivo da cooperação entre a entidade e a Secretaria é turbinar o currículo dos candidatos e melhorar a empregabilidade na cidade do Rio. Para o projeto Geração Crescer, o instituto conta com o apoio do Itaú Unibanco e da Microsoft, que além de recursos, colaboram na intermediação e oferta de vagas de emprego. A plataforma conta com cursos de educação financeira, cultura digital, produtividade, inglês, entre outras possibilidades.

Publicidade

O Instituto Crescer atua há mais de 20 anos em projetos voltados para Educação e no ano passado migrou a estrutura para o mundo virtual, se adaptando à nova realidade imposta pela pandemia e as medidas sanitárias.



Com essa parceria, a Secretaria Municipal de Trabalho fica próxima de alcançar a meta anual de oferta de vagas para capacitação. O secretário Sergio Felippe ressaltou o tamanho da parceria.

"São 60 mil vagas a mais no nosso sistema. A população precisa desse apoio, precisa se capacitar e nós vamos ajudar nessa missão. Queremos que os candidatos encaminhados por nós cheguem prontos e com maiores chances de serem aproveitados nas entrevistas. Queremos emprego para que ninguém dependa de auxílio e possa ter capacidade de prover o próprio sustento", disse.



As vagas já estão disponíveis no portal e para fazer inscrição, basta entrar no site do instituto https://geracaocrescer.org.br/web e fazer o cadastro. A plataforma é totalmente digital, gratuita e fornece certificado de conclusão.