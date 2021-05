Reunião sobre Cicloturismo em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 15:53

Saquarema – Membros da Associação Ciclística de Cabo Frio estiveram em Saquarema nesta quarta-feira (26), para uma reunião na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Durante a reunião, foram discutidas pautas importantes, como a inclusão do município de Saquarema no Circuito de Cicloturismo da Costa do Sol, que está em plena projeção para os próximos meses.



O ciclo turista busca novas experiências e aventuras, através de muito contato com as mais variadas culturas, climas e biodiversidades.

- O ciclo turista carrega consigo muita simplicidade, mas aprecia serviços e experiências turísticas diferenciadas. E Saquarema é uma ótima opção para esses turistas que desejam desfrutar de muita beleza, atividades esportivas, culturais e gastronômicas – informou a assessora especial da Secretaria de Turismo, Daniele Mazzeo.

De acordo com a Associação Ciclística de Cabo Frio, novos planos para a rota ciclo turística da Costa do Sol estão sendo delineados para a realização de um grande circuito de cicloturismo já em 2022.

- Um dos nossos objetivos é inserir Saquarema, dentro desse circuito, que terá aproximadamente 550 KM de extensão. A cidade possui uma bela área para que possamos explorar de diversas formas o ciclismo e o turismo. Nosso objetivo é que em abril do ano que vem, já tenhamos esses eventos pela nossa região- explicou Ricardo Lage, membro da Associação.



Ainda de acordo com a associação, a ideia é divulgar as cidades da Costa do Sol.

- Estamos pensando em projetos exclusivamente dedicados a esse público que tem crescido exponencialmente. Nosso objetivo é utilizar desta ferramenta turística, para divulgar ainda mais as atividades de nossa região - finaliza o diretor de competições esportivas, Pablo Corrêa.



Participaram do encontro os membros da Associação Ciclística de Cabo Frio, Ricardo Lage e Lúcia Lage. Representando o município de Saquarema, Rafael da Costa Castro esteve no lugar no do Secretário Municipal de Turismo. Também estavam presentes, a assessora especial e turismóloga, Daniele Mazzeo, o diretor de competições Esportivas, Pablo Corrêa e o assessor de atividades, André Luís Morgado.



O que é o Cicloturismo?

