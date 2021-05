Saquarema divulga a lista de candidatos aprovados para curso de informática Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 27/05/2021 16:06 | Atualizado 27/05/2021 16:07

Saquarema - O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, em Saquarema, divulgou a lista dos candidatos aprovados para o curso de Informática para Área Administrativa.



O curso, que é uma parceria da FIRJAN (SENAI) e a Prefeitura de Saquarema, terá início no dia 01 de junho, no Centro de Capacitação de forma presencial, seguindo o protocolo de segurança aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo (antigo Padre Manuel).

