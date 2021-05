Boletim covid Saquarema Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 20:13

Saquarema - A prefeitura de Saquarema disponibiliza para a população o site http://coronavirus.saquarema.rj.gov.br onde divulga as informações sobre a covid-19 no município. De acordo com a última atualização emitida pela prefeitura hoje (24), Saquarema contabiliza 3.670 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.283 casos recuperados, 200 casos suspeitos e 189 mortes. Em apenas seis dias, o município contabilizou mais 10 mortes por covid-19.