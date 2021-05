limpeza nas praias de Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 25/05/2021 17:01 | Atualizado 25/05/2021 17:05

Saquarema - Neste último fim de semana a ONG Mar sem lixo, realizou a Semana Nacional da Limpeza dos Mares, em Saquarema, na Região dos Lagos. Com o apoio de moradores da região, a equipe atuou no sábado (22) na Praia de Itaúna e no domingo (23) na Praia da Vila.



Em dois dias de trabalho, os voluntários recolheram cerca de 700 quilos de lixo entre bitucas de cigarro, copos plásticos, garrafas plásticas, tampinhas de garrafas, embalagens de biscoito, seringas, papel laminado, além de roupas. Desse total, 200 quilos foram encaminhados para o projeto de reciclagem do município.

De acordo com a ONG, o descarte incorreto do lixo pode causar diversos problemas no meio ambiente, além disso, polui vegetações e cursos d'água, podendo levar a extinção de espécies tão importantes para os ecossistemas.