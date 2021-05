Grávidas e puérperas com comorbidades, além de profissionais de saúde que atuam na linha de frente, em Saquarema também serão vacinados Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 24/05/2021 19:43

Saquarema – Nesta terça-feira (25), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema irá vacinar pessoas de 44 e 43 anos, com comorbidades contra a covid-19. O retorno da vacinação se deu após uma determinação da Secretaria de Estado de Saúde, autorizando o município a utilizar as vacinas da AstraZeneca, recebidas na última remessa e destinadas a segunda dose (D2), para aplicação como primeira dose (D1).



A imunização será no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 9:00 às 16:00h. Quem foi vacinado com a D1 da CoronaVac e ainda falta receber a segunda dose, também poderá comparecer a esses locais de vacinação, das 13 às 16h. Já quem recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca, deve comparecer na data marcada no comprovante para completar a imunização.

Publicidade



Grávidas e puérperas, com comorbidades, além de profissionais de saúde que atuam na linha de frente, em Saquarema, e que ainda não foram vacinados, devem fazer agendamento através de ligação para o número (22) 99838-5311, da Subsecretaria de Saúde, localizada na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, local exclusivo onde esses públicos serão imunizados.