De acordo com a Prefeitura, 'Fase 4' será iniciada na próxima semana Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 20:14

SILVA JARDIM - A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou em suas redes sociais nesta quinta-feira (27) o calendário de vacinação contra Covid-19 para pessoas portadoras de comorbidades, na faixa etária entre 45 e 49 anos. Segundo a Prefeitura, será dado início a ‘Fase 4’ na próxima segunda-feira (31), com a imunização sendo efetuada em vários bairros durante a próxima semana.



De acordo com a publicação do governo municipal nas redes sociais, pelo menos 17 bairros irão receber a ‘Fase 4’ da vacinação para pessoas com comorbidades, na cidade. Ainda segundo a Prefeitura, na medida que forem chegando mais doses serão ampliadas as faixas nas localidades de acordo com o cronograma estadual preconizado. Confira o calendário completo:

Calendário da 'Fase 4' divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim Foto: Divulgação