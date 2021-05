Por Luísa Bertola*

Publicado 12/05/2021 11:48 | Atualizado 12/05/2021 12:42

fotogaleria

Rio - Morta a facadas pelo ex-companheiro, o mototaxista Davis de Araújo, a esteticista Jéssica Nascimento, de 31 anos, era vítima de uma relação abusiva e conturbada. Ela foi assassinada em uma casa no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio, no último dia 26 de abril. Após cometer o crime, o homem ainda escondeu o corpo em uma mata fechada na Serra do Matoso, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Davis foi preso na tarde de segunda-feira no Centro do Rio . A Polícia Civil apurou que os dois namoraram por três anos e quando Jéssica terminou o relacionamento, há cerca de quatro meses, Davis não aceitou. A delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e responsável pelo caso, Elen Gomes Souto, caracterizou o homem como "agressivo, compulsivo e controlador".Mesmo com o tempo de relacionamento, o casal vivia de forma conturbada, como afirmou a delegada. Durante o namoro, Jéssica chegou a ser mantida em cárcere dentro de casa após uma discussão e precisou voltar para à casa da sua mãe, também em Paciência. "Esse relacionamento foi caracterizado por uma relação abusiva, marcado por constantes agressões, violência, um comportamento doentio, de muito controle, de muito ciúmes por parte do Davis", relatou Elen.Segundo a delegada, durante esses quatro meses do fim do relacionamento, Davis monitorava e perseguia Jéssica o tempo inteiro. "Eles moravam próximos um do outro, cerca de 500 metros de distância, então isso facilitava para que Davis a seguisse em todos os locais". Ela chegou a ser monitorada durante à ida a uma consulta médica no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.As investigações apontam que no sábado (24), dois dias antes do crime, Jéssica foi à uma festa com uma amiga em Campo Grande, também na Zona Oeste, e Davis também estava presente. Ele a monitorou de 20h30 até às 3h30 da madrugada, quando a mulher foi embora do local. Neste evento, o mototaxista presenciou a ex-namorada beijando um outro homem. "A Jéssica foi, na companhia de duas amigas, a uma festa em Campo Grande. Chegou nessa festa por volta de 20h30 e o Davis estava lá. Nós [a polícia] temos a imagem de do Davis nessa festa monitorando a Jéssica à distância".No dia seguinte ao evento, Davis ligou para Jéssica e a chamou para uma conversa para tentar reatar o relacionamento. A vítima disse aos familiares que estava receosa, e chegou a afirmar que não iria. Contudo, Jéssica cedeu a pressão do ex e foi à casa dele no último dia 26, por volta de 12h30. Por ter ciência do temperamento do ex-companheiro e com medo, ela mandou a localização para uma amiga através de um aplicativo de mensagens e afirmou que se ela não entrasse em contato em até duas horas para essa amiga procurar ajuda. Foi a última vez que ela foi vista.