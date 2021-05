Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Publicado 11/05/2021 18:47

Rio - Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (10) acusado de matar e ocultar o corpo da ex-namorada, em abril deste ano, na Serra do Matoso, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).



Em depoimento, o acusado confessou o crime e apontou que escondeu o corpo de Jéssica Carla Nascimento da Costa, de 30 anos, em uma mata fechada. A vítima foi morta com golpes de faca após uma discussão. Ela desapareceu no último dia 26 e a família comunicou o seu sumiço dias depois na 36ª DP (Santa Cruz), que encaminhou o caso para a DDPA.



Segundo a investigação, Jéssica esteve na casa do ex-namorado, no bairro Paciência, na Zona Oeste do Rio, no dia de seu desaparecimento. Na ocasião, ela enviou sua localização para uma amiga. Câmeras de segurança da rua também registraram a presença da mulher no local. Ainda de acordo com a investigação, o homem apresentava um temperamento violento, tinha histórico agressivo com sua ex-companheira, com quem tem dois filhos, e não aceitava o término do relacionamento.

No dia 30 de abril, os agentes foram à casa do homem e interditaram o imóvel para perícia.

Dias depois, quando os agentes voltaram à residência, o imóvel estava parcialmente queimado. Eles constataram que o incêndio foi provocado pelo acusado, que tentou atrapalhar as investigações e o trabalho da perícia. A equipe da especializada continuou com as diligências com as provas solicitou à Justiça um pedido de prisão, decretado no último domingo (09).



Depois da prisão, o autor do crime acompanhou os agentes até o local onde deixou o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e a perícia foi realizada no local. O acusado responderá pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.